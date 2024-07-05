В России в прокат вышла фантастическая драма «Контакты»

В России вышел в прокат фильм «Контакты» режиссера Дмитрия Моисеева. Фильм расскажет историю медсестры Нины из тихого провинциального города, которая надеется с помощью вещества, вырабатываемого инопланетянами, помочь больному отцу.
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