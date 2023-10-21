Кличко: контролируемые Россией регионы уже не принадлежат Украине

Так мэр Киева высказался на тему проведения выборов в стране Вошедшие в состав России территории уже не являются Украиной, заявил мэр Киева Виталий Кличко, комментируя возможность проведения выборов в условиях конфликта.
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