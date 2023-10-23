Кисида: Япония сохранит курс на заключение мирного договора с Россией

Япония настроена на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора с Россией. Такое заявление сделал премьер-министр страны Фумио Кисида, выступая с программной речью на пленарном заседании нижней палаты парламента.
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