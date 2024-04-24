Киркоров признался, что хочет быть дома в свой день рождения

Известный российский артист Филипп Киркоров поделился своими планами на предстоящий день рождения. Певец заявил, что не собирается устраивать шумную вечеринку, поскольку на самом деле поводов для празднования в этот день не так много.
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