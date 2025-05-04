JAS: в пещере на Кубани обнаружили древнейшее в Европе копьё неандертальцев

Учёные обнаружили в Мезмайской пещере, расположенной в Краснодарском крае, костяной наконечник копья, созданный неандертальцами примерно 70–80 тысяч лет назад, пишет научное издание Journal of Archaeological Science.
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