⚡Для водителей появится новый штраф Штрафовать будут тех, кто перекрывает проезд мусоровозам или снегоуборочной технике.
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⚡Для водителей появится новый штраф Штрафовать будут тех, кто перекрывает проезд мусоровозам или снегоуборочной технике.