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Царьград

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Чарли Притчетт разгласил секреты долголетия: учеба и скромность

Чарли Притчетт разгласил секреты долголетия: учеба и скромность

В США 100-летний Чарли Притчетт, ветеран и отец четверых детей, нашел секрет долголетия в обучении. Посетив 51 курс в университете Пенсаколы, он подчеркнул значимость любви к знаниям и скромности в достижении долгой жизни.

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