Призраки Северского Донца: Тайный рейд группы «Запад» на Святогорск вогнал всех «в задумчивость»

Штурм без предупреждения, в ходе которого ВС РФ «прошили» 10 километров украинского тыла Радомир Маркуш Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Заявления об освобождении Святогорска, сделанные президентом Владимиром Путиным и нашим Минобороны, вызвали, скажем так, удивление среди российских профильных аналитиков.
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