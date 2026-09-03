Призраки Северского Донца: Тайный рейд группы «Запад» на Святогорск вогнал всех «в задумчивость»

Штурм без предупреждения, в ходе которого ВС РФ «прошили» 10 километров украинского тыла Радомир Маркуш Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Заявления об освобождении Святогорска, сделанные президентом Владимиром Путиным и нашим Минобороны, вызвали, скажем так, удивление среди российских профильных аналитиков.