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Правительство США запустило собеседования с кандидатами при помощи алгоритмов ИИ

Правительство США запустило собеседования с кандидатами при помощи алгоритмов ИИ

Федеральное правительство США, один из крупнейших работодателей страны с почти 1,9 миллиона сотрудников, в ближайшие дни начнёт использовать искусственный интеллект для проведения собеседований с кандидатами на технические должности в рамках двухлетней программы .

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