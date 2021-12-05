Превью финала Чемпионата Великобритании 2021

Чжао Синьтун обыграл Барри Хокинса со счетом 6-1, а Лука Бресель одержал победу над Кайреном Уилсоном со счетом 6-4 в 1/2 финала Чемпионата Великобритании 2021, сообщает SnookerHQ Чжао Синьтун (фото: SnookerHQ) Все новости и результаты Чемпионата Великобритании 2021 Турнирная таблица, результаты Чемпионата Великобритании 2021 Расписание трансляций Чемпионата Великобритании 2021 Видео Чемпионата Великобритании 2021 Финал Чемпионата Великобритании 2021 года будет разыгран между Чжао Синьтунем и Лукой Бреселем в Barbican Center в Йорке в воскресенье.