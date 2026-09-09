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Газета.ру

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Захарова рассказала, как МИД РФ относится к уехавшим из-за СВО россиянам

Захарова рассказала, как МИД РФ относится к уехавшим из-за СВО россиянам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге поддержала слова актера и режиссера Никиты Михалкова о том, что покинувшие страну из-за СВО граждане потеряли свою родину и потерялись сами.

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