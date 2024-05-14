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Синайский вдовец Олег Винник вновь стал отцом: первые кадры из роддома

Синайский вдовец Олег Винник вновь стал отцом: первые кадры из роддома

Олег Винник долго не мог прийти все после трагической смерти жены и двоих маленьких детей. Семья бизнесмена погибла при крушении самолета в Синае.

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