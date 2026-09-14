Более 13 тыс. человек вошли в корпус наблюдателей за выборами в Москве

На состоявшемся 14 сентября заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве обсудили итоги формирования Корпуса наблюдателей Общественной палаты столицы, готовность избирательных комиссий к проведению выборов, проведение церемонии разделения ключа расшифрования электронного голосования и другие актуальные вопросы.