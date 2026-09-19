Захарова: попытки отменить Россию на международном уровне провалились

Попытки «отменить» Россию на международном уровне потерпели поражение. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.
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