Магнитная буря 26 февраля: какой силы и как повлияет на нас Ольга Вайленко25 февраля началась двухдневная магнитная буря, амплитуда которой достигает около 5 баллов, предупреждают журналисты сайта pronedra.
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