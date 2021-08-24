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Как найти в себе силы простить?

Как найти в себе силы простить?

Пишу сюда с целью выговориться. В реальной жизни есть близкие люди. Но почему-то не могу перед ними показать свою слабину.

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Полина Романова (железова)
Я простила свою коллегу, которая меня подставила. Она еще года 4 назад переехала в другую страну. Я ее простила, но общаться с ней мне не хочется. Разумеется, я не желаю ей зла ни в коем случае. Пусть у нее все будет хорошо. Но видеть ее и общаться с ней я больше не хочу. Если встречусь когда-нибудь с ней - поздороваюсь. Но не более того.
туся петрова
Это депрессия и её нужно лечить с врачами !!
Александр 24
Существует понятие "прощение",но фактически никто и никого никогда по-настоящему простить не сможет. Душевная травма - она навсегда.
Маргарита Сладкова
Никаких врачей, оставьте. Потеря близкого человека это не депрессия, а это называется утрата. Это боль, это рана, это слезы, это неверие в произошедшее, но никакие врачи этому не помогут. Нужно время для осознания случившегося. Мужчины часто довольно быстро находят замену *ушедшей* жене, тем более, когда отношения были не самыми хорошими. Они в большинстве своём не приспособлены к бытовой жизни, а потому им срочно нужна новая нянька, кухарка, прачка и т.д.Не нужно искать силы для прощения.Просто нужно принять это как неизбежность, может быть пока перестать общаться с отцом. Для этого есть повод. А главное - не нужно заниматься самоедством и насилием над собой. Да, родители это главные люди в жизни каждого, я не говорю о детях, но они же тоже не безгрешны. И у них могут пороки и недостатки,с которыми либо можно мерить и терпеть, либо нет. Возьмите паузу в отношениях с отцом, а дальше будет видно.
Маргарита Сладкова
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