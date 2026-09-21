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День в истории: 21 сентября 1960 года в Спасо-Андрониковом монастыре открыли музей Андрея Рублева

День в истории: 21 сентября 1960 года в Спасо-Андрониковом монастыре открыли музей Андрея Рублева

21 сентября 1960 года в Москве впервые открылся для посетителей Музей имени Андрея Рублева. Он разместился на территории бывшего Спасо-Андроникова монастыря, история которого непосредственно связана с жизнью знаменитого русского иконописца.

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