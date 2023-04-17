Daily Storm

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Словакия передала Украине 13 истребителей «МиГ»

Словакия передала Украине 13 истребителей «МиГ»

По словам главы ведомства, власти провели «важную и сложную» логистическую операциюМинистерство обороны Словакии сообщило о передаче Украине 13 военных истребителей МиГ-29.

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