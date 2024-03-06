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В Хабаровском крае закрывается пограничный переход в Китай

В Хабаровском крае закрывается пограничный переход в Китай

Вследствие приближающегося весеннего потепления и изменения структуры льда, приостанавливается грузопассажирское сообщение по ледовым дорогам на реках Амур и Уссури между Хабаровским краем, Амурской и Еврейской автономными областями и Китайской Народной Республикой.

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