В Хабаровском крае закрывается пограничный переход в Китай

Вследствие приближающегося весеннего потепления и изменения структуры льда, приостанавливается грузопассажирское сообщение по ледовым дорогам на реках Амур и Уссури между Хабаровским краем, Амурской и Еврейской автономными областями и Китайской Народной Республикой.