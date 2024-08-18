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Добрый Мир

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  • Sobering
    Если бы понимали, то не писали бы ерунду. Получается, что именно вы не россиянка, судя по вашим "знаниям" и "информир...Погибли все: Унич...
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    Они ему еще и нобелевку, как у них принято,  справят, эту чушь о смещении какие то недоумки запускают"Катастрофический...
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Вложенные миллионны, влюбленная Кристина и бегство из страны: в чем была соль популярности Авраама Руссо

Вложенные миллионны, влюбленная Кристина и бегство из страны: в чем была соль популярности Авраама Руссо

2 дня назад 42K прочитали Почему-то в рунете его до сих пор называют «загадочным», хотя никакой загадки там нет давным-давно: за исполнителем Авраамом Руссо (он же Абрахам Ипджян) стояли солидные финансовые возможности Тельмана Исмаилова.

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Лев Добрый
Почему в России, всех жидов и барыг, считают элитой? 😜👈🤠
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