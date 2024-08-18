Вложенные миллионны, влюбленная Кристина и бегство из страны: в чем была соль популярности Авраама Руссо

2 дня назад 42K прочитали Почему-то в рунете его до сих пор называют «загадочным», хотя никакой загадки там нет давным-давно: за исполнителем Авраамом Руссо (он же Абрахам Ипджян) стояли солидные финансовые возможности Тельмана Исмаилова.