Студента отчислили из СПбГУ после акции с манекеном Минервы

На манекене была надпись: «Наука мертва» Второкурсника факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Артема Пронько отчислили после решения суда о его причастности к акции у здания Двенадцати коллегий.
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