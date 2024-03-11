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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики PlanetSide 2 решила переделать Острова Ошура Еще в начале 2022 года ко...

Разработчики PlanetSide 2 решила переделать Острова Ошура Еще в начале 2022 года ко...

Разработчики PlanetSide 2 решила переделать Острова ОшураЕще в начале 2022 года команда разработчиков PlanetSide 2 создала Острова Ошура, в основном нейтральную землю, “напоминающую о временах до Аураксианской войныЧитать дальше → источник.

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