Разработчики PlanetSide 2 решила переделать Острова Ошура Еще в начале 2022 года ко...

Разработчики PlanetSide 2 решила переделать Острова ОшураЕще в начале 2022 года команда разработчиков PlanetSide 2 создала Острова Ошура, в основном нейтральную землю, “напоминающую о временах до Аураксианской войныЧитать дальше → источник.