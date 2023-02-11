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«Санз» хотели выменять Дюрэнта и Ирвинга перед дедлайном

«Финикс» планирует воссоединить Кевина Дюрэнта и Кайри Ирвинга, сообщает инсайдер НБА Крис Хэйнс. Отмечается, что перед дедлайном «Санз» хотели выменять обоих звездных игроков у «Бруклина» и летом попытаются подписать Ирвинга в качестве свободного агента.

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