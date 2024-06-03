Сиквел классического квеста Myst совсем скоро получит ремейк с «захватывающе...

Сиквел классического квеста Myst совсем скоро получит ремейк с «захватывающей дух графикой» — дата релиза и новый трейлер RivenРазработчики из американской студии Cyan Worlds (Myst, Obduction, Firmament) объявили дату выхода Riven — полностью трёхмерного ремейка классического квеста Riven: The Sequel to Myst.
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