На Шри-Ланке из-за лихорадки денге и трагедии туристка пострадала после падения с поезда

На Шри-Ланке в разгар туристического сезона сложилась непростая эпидемиологическая ситуация. Зафиксирована вспышка лихорадки денге: число заболевших превысило 73,4 тысячи человек, а количество летальных исходов достигло 50.
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