Политик не указал крайний срок для получения согласия от российской стороне на установление режима прекращения огня, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на ТАСС.
В США не назвали крайний срок для Москвы по прекращению огня
Комментарии
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AT
Alexandr Turowsky
Как они могут назвать срок,когда у горячей и холодной войны не было никогда ни начала,ни конца?Это должны решить обе стороны,а где две есть,тогда третий всегда - лишний....
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19 час.
Ваша Светлость
Рыжий Доня... Дятел он крашенный! Что он тут всем мозг клюёт? Даже Путин давно понял, что мира не будет, говорить о мире и поставлять оружие рагулям, спутниковое сопровождение атак упоротых свидомитов, тут особого ума не надо - мира не будет!!! Именно поэтому принято решение о формировании пяти дивизий морской пехоты, тут надо понять, морпехи это ударные войска, они не для посиделок в окопах...
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18 час.
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