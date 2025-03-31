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  • Alexandr Turowsky
    Как они могут назвать срок,когда у горячей и холодной войны не было никогда ни начала,ни конца?Это должны решить обе ...В США не назвали ...

В США не назвали крайний срок для Москвы по прекращению огня

В США не назвали крайний срок для Москвы по прекращению огня

Политик не указал крайний срок для получения согласия от российской стороне на установление режима прекращения огня, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на ТАСС.

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Комментарии
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Alexandr Turowsky
Как они могут назвать срок,когда у горячей и холодной войны не было никогда ни начала,ни конца?Это должны решить обе стороны,а где две есть,тогда третий всегда - лишний....
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19 час.
Ваша Светлость
Рыжий Доня... Дятел он крашенный! Что он тут всем мозг клюёт? Даже Путин давно понял, что мира не будет, говорить о мире и поставлять оружие рагулям, спутниковое сопровождение атак упоротых свидомитов, тут особого ума не надо - мира не будет!!!  Именно поэтому принято решение о формировании пяти дивизий морской пехоты, тут надо понять, морпехи это ударные войска, они не для посиделок в окопах...
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18 час.
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