В США не назвали крайний срок для Москвы по прекращению огня

Как они могут назвать срок,когда у горячей и холодной войны не было никогда ни начала,ни конца?Это должны решить обе стороны,а где две есть,тогда третий всегда - лишний....

Ваша Светлость

Рыжий Доня... Дятел он крашенный! Что он тут всем мозг клюёт? Даже Путин давно понял, что мира не будет, говорить о мире и поставлять оружие рагулям, спутниковое сопровождение атак упоротых свидомитов, тут особого ума не надо - мира не будет!!! Именно поэтому принято решение о формировании пяти дивизий морской пехоты, тут надо понять, морпехи это ударные войска, они не для посиделок в окопах...