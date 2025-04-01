В Татарстане чай стал символом гостеприимства и важной частью культуры. Попробуем приготовить легендарный напиток в домашних условиях! Татарский рецепт чая с молоком прост — понадобится четыре продукта и пять минут свободного времени.
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