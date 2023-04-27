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Главе «Аль-Насра» приписали слова о двух обманах в жизни: когда принесли 2 кебаба вместо 3 и при трансфере Роналду. В клубе заявили, что президент не давал интервью

Главе «Аль-Насра» приписали слова о двух обманах в жизни: когда принесли 2 кебаба вместо 3 и при трансфере Роналду. В клубе заявили, что президент не давал интервью

Ранее в испанских средствах массовой информации (Marca, El Desmarque, Diario Sport и других) были со ссылкой на ArabiaNews50 опубликованы следующие слова Мусалли Аль-Муаммара: «Меня обманули всего два раза в жизни.

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