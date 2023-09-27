УФАС Петербурга напомнило «Ростелекому» о недопустимости навязывать рекламу клиентам

Политика конфиденциальности не соответствовала законодательству. Управление управления Федеральной антимонопольной службы заметили, что «Ростелеком» навязывает рекламу своим клиентам, и вынес предупреждение.
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