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FT: победа АдГ показывает интерес немцев к окончанию конфликта на Украине

FT: победа АдГ показывает интерес немцев к окончанию конфликта на Украине

Победа немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах в Тюрингии является доказательством того, что жители Германии заинтересованы в смене политического курса страны и прекращении украинского конфликта.

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