Победа немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах в Тюрингии является доказательством того, что жители Германии заинтересованы в смене политического курса страны и прекращении украинского конфликта.
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