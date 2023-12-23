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Крым стал одним из лидеров по новогодним бронированиям среди россиян

Крым стал одним из лидеров по новогодним бронированиям среди россиян

Как сообщает официальный турпортал Крыма "Travel Crimea", ссылаясь на Ассоциацию туроператоров России, Крым стал одним из самых востребованных направлений для новогодних путешествий среди российских туристов.

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