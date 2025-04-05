Кандидат в президенты депутат Марек Якубяк (Marek Jakubiak) считает, что Украина совершила политический разворот по отношению к Польше и США.
"Не наш цирк с обезьянами". В Польше отреклись от поддержки Украины
Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
Якубяк понимает что в Польшу после прекращения военных действий рванут твысячи укро бандеровских нациков к своим семьям ! и тогда полякам мало не покажется так как эта нечесть привезёт с собой оружие!!!!
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8 час.
Регина Толстоброва
Вы сами очень сильно помогали Украине против России . раскатали лодку. пожинайте плоды теперь.
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8 час.
Галина Чужая
Прямо как у Лопе де Вега в Собаке на сене...Сменился ветер своенравный, И ты опять приходишь к равной...🤣🤣🤣🤣
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8 час.
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