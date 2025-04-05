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"Не наш цирк с обезьянами". В Польше отреклись от поддержки Украины

"Не наш цирк с обезьянами". В Польше отреклись от поддержки Украины

Кандидат в президенты депутат Марек Якубяк (Marek Jakubiak) считает, что Украина совершила политический разворот по отношению к Польше и США.

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
Якубяк  понимает  что в Польшу  после прекращения военных действий  рванут твысячи укро бандеровских  нациков  к своим  семьям ! и тогда  полякам  мало не покажется  так как  эта  нечесть привезёт с собой оружие!!!!
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8 час.
Регина Толстоброва
Вы сами очень сильно помогали Украине против России . раскатали лодку. пожинайте плоды теперь.
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8 час.
Галина Чужая
Прямо как  у Лопе де Вега в Собаке на сене...Сменился ветер своенравный, И ты опять приходишь к равной...🤣🤣🤣🤣
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8 час.
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