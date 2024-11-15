Что сейчас с девочкой, которую ударил с ноги сын мигранта. Подруги рассказали о личном разговоре

НМ

Наталья Мусинова

А у нас должны быть твердые гуманистические этические принципы , одинаковые для всех верующих и неверующих. И это нас должно объединять и помогать выставлять границы поведения и нормы отношений. Вот такое - недопустимо. И это должен быть наш принцип , за такое поведение нужно наказывать , независимо от связей и влияния.