Подруги девочки, которую в школе с ноги ударил сын мигранта, рассказали о том, что сейчас происходит с пострадавшей школьницей.
Что сейчас с девочкой, которую ударил с ноги сын мигранта. Подруги рассказали о личном разговоре
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Хорошилов
Социально опасных в тюрьму, ВНЖ выдавать не гражданство. По закону и по уму Нужно выжечь огнём хулиганство.
Ответить
1 час.
Юрис Хартманис
Девочку надо защищать,а из этого сделать девочку…
Ответить
1 час.
НМ
Наталья Мусинова
А у нас должны быть твердые гуманистические этические принципы , одинаковые для всех верующих и неверующих. И это нас должно объединять и помогать выставлять границы поведения и нормы отношений. Вот такое - недопустимо. И это должен быть наш принцип , за такое поведение нужно наказывать , независимо от связей и влияния.
Ответить
57 мин.
Свежие комментарии