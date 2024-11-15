Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Что сейчас с девочкой, которую ударил с ноги сын мигранта. Подруги рассказали о личном разговоре

Что сейчас с девочкой, которую ударил с ноги сын мигранта. Подруги рассказали о личном разговоре

Подруги девочки, которую в школе с ноги ударил сын мигранта, рассказали о том, что сейчас происходит с пострадавшей школьницей.

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Комментарии
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Александр Хорошилов
Социально опасных в тюрьму, ВНЖ выдавать не гражданство. По закону и по уму Нужно выжечь огнём хулиганство.
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1 час.
Юрис Хартманис
Девочку надо защищать,а из этого сделать девочку…
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1 час.
НМ
Наталья Мусинова
А  у нас должны быть твердые  гуманистические этические  принципы  , одинаковые для всех верующих  и неверующих. И  это нас должно объединять  и помогать выставлять границы  поведения и нормы  отношений. Вот такое - недопустимо.  И это должен  быть наш  принцип  , за  такое поведение нужно  наказывать  , независимо  от связей и влияния.
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57 мин.

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