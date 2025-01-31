«Взгляд»: На Украине начали преследовать конкурентов Зеленского

Политический обозреватель Владимир Скачко заявил, что на Украине начинают готовиться к выборам президента страны и уже стали оказывать давление на тех, кто может составить конкуренцию Владимиру Зеленского.
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