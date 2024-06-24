Хуситы атаковали греческое судно в Красном море: Моряки ранены, корабль получил повреждения

Военные США подтвердили повреждение хуситами греческого судна Transworld Navigator в Красном море.Греческое судно "Transworld Navigator" под флагом Либерии в Красном море подверглось атаке хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах".
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