"Единая Россия" предложила ввести выплаты наставникам в здравоохранении

Необходимо законодательно закрепить единые федеральные стандарты работы в медицинских учреждениях, чтобы наставничество в здравоохранении не превращалось в дополнительную неоплачиваемую нагрузку для врачей, заявила ТАСС кандидат от партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму, Герой России Людмила Болилая.
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