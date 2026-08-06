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Газета.ру

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"Единая Россия" предложила ввести выплаты наставникам в здравоохранении

"Единая Россия" предложила ввести выплаты наставникам в здравоохранении

Необходимо законодательно закрепить единые федеральные стандарты работы в медицинских учреждениях, чтобы наставничество в здравоохранении не превращалось в дополнительную неоплачиваемую нагрузку для врачей, заявила ТАСС кандидат от партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму, Герой России Людмила Болилая.

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