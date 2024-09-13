В небе над Брянской областью уничтожены еще четыре украинских БПЛА

Четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа были обнаружены и уничтожены над Брянской областью российскими силами противовоздушной обороны (ПВО), детали приводит в Telegram губернатор Александр Богомаз.
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