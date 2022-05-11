ФСБ заявила о предотвращении теракта против российских военных в Калининграде

Сотрудники ФСБ пресекли подготовку теракта в Калининграде. По информации пресс-службы ведомства, силовики задержали в Калининграде россиянина, который, по данным ФСБ, является сторонником запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор"*.