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ФСБ заявила о предотвращении теракта против российских военных в Калининграде

ФСБ заявила о предотвращении теракта против российских военных в Калининграде

Сотрудники ФСБ пресекли подготовку теракта в Калининграде. По информации пресс-службы ведомства, силовики задержали в Калининграде россиянина, который, по данным ФСБ, является сторонником запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор"*.

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