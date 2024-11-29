Германия решилась на субсидирование национальной полупроводниковой отрасл...

Германия решилась на субсидирование национальной полупроводниковой отраслиРешение Intel отложить на пару лет начало строительства двух предприятий в немецком Магдебурге общей стоимостью 30 млрд евро явно разочаровало местные власти, а потому правительство Германии на этой неделе заявило о готовности поддержать национальную полупроводниковую промышленность дополнительными субсидиями.