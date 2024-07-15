Дополнительную скважину запустят из-за проблем с водой на Бору

Недавно жителям города Бор стали доступны свежие надежды на решение проблемы с недостатком воды. На территории района была установлена дополнительная скважина, которая должна помочь справиться с дефицитом этого ресурса.
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