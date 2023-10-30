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Петербургский учитель-коллекционер за интимные снимки детей отправится в колонию на три года

Петербургский учитель-коллекционер за интимные снимки детей отправится в колонию на три года

В Санкт-Петербурге педагога одной из школ отправили в колонию за пристрастие к интимным фото детей. По решению суда мужчину на шесть лет лишили права заниматься педагогической и воспитательной деятельностью.

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