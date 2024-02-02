Россию посетили около 8,5 млн иностранных туристов в 2023 году

Около 8,5 млн иностранных туристов посетили Россию в 2023 году. Об этом сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев со ссылкой на данные пограничной службы ФСБ РФ, пишет ТАСС.