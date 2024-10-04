Лавров: Запад должен вернуть присвоенные активы Афганистана и снять санкции

Странам Запада необходимо признать ответственность за постконфликтное восстановление Афганистана, вернуть незаконно присвоенные активы Кабула и отказаться от введённых в отношении исламской республики рестрикций.
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