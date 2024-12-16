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Предпринимателям Удмуртии рассказали о новых возможностях для экспорта в 2025 году

Предпринимателям Удмуртии рассказали о новых возможностях для экспорта в 2025 году

Ижевск. Удмуртия. 2025 год может принести экспортёрам Удмуртии новые иностранные рынки. Об этом «Сусанину» рассказала заместитель директора Корпорации развития республики, руководитель Центра поддержки экспорта УР Валерия Антоненко.

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