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Первая помощь ребенку при рвоте

Первая помощь ребенку при рвоте

Дедушка Рубус узнал у врача-педиатра, что делать, если у ребенка началась рвота. 123RF/legion-media.ruЭтот материал нам помогли подготовить врач-педиатр Клиники «МЕДСИ» на Ленинском проспекте Мария Леонидовна Шепова и герой мультсериала «Дракошия» Дедушка Рубус.

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