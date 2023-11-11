Первая помощь ребенку при рвоте

Дедушка Рубус узнал у врача-педиатра, что делать, если у ребенка началась рвота. 123RF/legion-media.ruЭтот материал нам помогли подготовить врач-педиатр Клиники «МЕДСИ» на Ленинском проспекте Мария Леонидовна Шепова и герой мультсериала «Дракошия» Дедушка Рубус.