Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Бублик и Шевченко снялись с парного US Open. Представитель Казахстана обещал это сделать, если «#######» в одиночке

Александр Бублик и Александр Шевченко снялись с парного US Open. В основной сетке их заменят Аслан Карацев и Сакет Минени.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх