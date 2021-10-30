Страна и люди

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«Антиваксеры в магазины не войдут!»: Процесс сегрегации в России пошел

«Антиваксеры в магазины не войдут!»: Процесс сегрегации в России пошел

В регионах население начали делить по признаку привитости. Ждать ли из центра «добро» на резервации? Андрей Захарченко Фото: Эрик Романенко/ТАСС Материал комментируют: Евгений Ступин Константин Калачев Семен Гальперин Сергей Обухов Совсем недавно, обсуждая с «СП» подоплеку введения второго всероссийского локдауна в период с 30 октября по 7 ноября нынешнего года с правом региональных властей изменять его условия с учетом местных реалий, президент МОО «Лига защиты врачей» Семен Гальперин посетовал на то, что в антикоронавирусных оперштабах нет ни одного эпидемиолога, зато присутствует множество непонятно каких чиновников, принимающих решения по принципу «чего тут думать, тут трясти надо».

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