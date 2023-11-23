Аналитик рассказал, как избавиться от нежелательной рекламы по телефону

МОСКВА, 23 ноября, ФедералПресс. Практически каждый человек, пользующийся смартфоном, сталкивался с ситуацией, когда в Интернете ему показывается контекстная реклама, основанная на теме, которую он обсуждал с кем-то вслух.
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