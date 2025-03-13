«Чужого нам не надо, и свое не отдадим»: о чем заявили Путин и Лукашенко в Кремле

МОСКВА, 13 марта, ФедералПресс. В рамках совместной пресс-конференции в Москве президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко объявили о подписании соглашения, направленного на защиту граждан обеих стран от необоснованного притеснения зарубежными структурами.