«Чужого нам не надо, и свое не отдадим»: о чем заявили Путин и Лукашенко в Кремле

МОСКВА, 13 марта, ФедералПресс. В рамках совместной пресс-конференции в Москве президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко объявили о подписании соглашения, направленного на защиту граждан обеих стран от необоснованного притеснения зарубежными структурами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии