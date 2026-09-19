Дмитрий Песков опроверг сообщения о мобилизации 300 тысяч россиян до конца 2026 года

Ранее Владимир Путин называл подобные сообщения "вбросами" Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, опроверг информацию о планах по призыву 300 тысяч человек в российскую армию до конца 2026 года.
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